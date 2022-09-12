أعلنت شركة أركان الكويت العقارية (أركان) عن نتائجها المالية عن الفترة المنتهية في 31 يوليو 2022، حيث أظهرت النتائج تحقيق الشركة لأرباح صافية بلغت 2 مليون دينار، مقارنة بأرباح قدرها 1.45 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة بلغت نسبتها 38%.



وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة عبدالرحمن التركيت ان الشركة واصلت تحقيق الأرباح المجزية خلال الأشهر التسع الماضية، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم، بل وانها نجحت في مضاعفة ارباحها، وذلك على الرغم من الظروف السائدة، مؤكدا ان «أركان» واصلت تحقيق النجاح تلو الآخر سواء على صعيد المشاريع الجديدة أو حتى على صعيد الارباح والانجازات.



وأضاف أن «أركان» واصلت تطبيق نفس الاستراتيجية وهي «التوسع في قاعدة الاصول المدرة للدخل وتطوير الاعمال والمشاريع المميزة» التي كانت قد قدمتها إلى مجلس الإدارة، وهي الاستراتيجية التي ساعدتها على تحقيق المزيد من الارباح المالية، واستقطاب المزيد من المشاريع العقارية، ما عزز من مكانة الشركة كشركة رائدة بين الشركات العقارية المختلفة في الكويت.



وفي استعراضه التفصيلي للبيانات المالية عن الأشهر التسع الماضية وحتى نهاية الربع الثالث المنتهي في 31 يوليو 2022، أكد التركيت أن إيرادات تأجير العقارات شهدت نمواً ملحوظاً خلال تلك الفترة، حيث ارتفع إجمالي الايرادات من 3.8 ملايين دينار في 2021 إلى 4.7 ملايين دينار في 2022 أي بزيادة بلغت نسبتها 23%.



وأضاف: حققت «اركان» إيرادات تشغيلية تجاوزت الـ 5.8 ملايين دينار، مقارنة بـ 3.5 ملايين دينار في الفترة نفسها من العام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 64%، فيما شهدت إجمالي الموجودات نموا بنسبة 85% لتتجاوز الـ 150 مليون دينار كما في 31 يوليو 2022، مقارنة بـ 81 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2021، الأمر الذي يؤكد على أنه على الرغم من التحديات والأوضاع التي يمر بها السوق فقد نجحت الشركة وإداراتها التنفيذية في الاحتفاظ بنجاحها، وتحقيقها لنتائج جيدة ومرضية مقارنة بباقي الشركات في هذا القطاع.