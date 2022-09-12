مفرح الشمري



الجهود المبذولة من إدارة المسرح في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب التي يرأسها فالح المطيري للتحضير لمهرجان الكويت المسرحي في دورته الـ 22 المزمع اقامته خلال الفترة من 20 الى 29 أكتوبر المقبل، تستحق الشكر والثناء لمتابعتهم كل صغيرة وكبيرة وما تحتاج إليه الفرق المسرحية من معلومات للمشاركة في هذه الدورة، خصوصا ان الادارة أعلنت عن استقبال طلبات الفرق التي تود المشاركة في عروض هذا المهرجان منذ اغسطس الماضي على ان يكون غدا الثلاثاء آخر يوم لاستقبال طلبات الفرق الأهلية والحكومية وشركات ومؤسسات الإنتاج المسرحي للمشاركة في هذه الدورة، بعد ان تتم قراءة نصوصهم المسرحية من قبل لجنة مختصة تم تشكيلها عن طريق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.. عساكم على القوة.