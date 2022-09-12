عبدالحميد الخطيب



كشف الفنان القدير محمد جابر عن كتابته لعمل تراثي جديد يحمل عنوان «الشحات»، وقال: في الستينيات والسبعينيات كنت أكتب في الدراما، وتوقفت لأن الموضوع «تعب»، بالإضافة الى أنني انشغلت بالتمثيل ولم أجد وقتا للكتابة، وحاليا أكتب مسلسلا تراثيا بعنوان «الشحات»، وصلت فيه الى الحلقة 20، وهو هدية مني إلى تلفزيون الكويت.



وأضاف: التراث محبوب من الناس، و«استانس» عندما يتصلون بي ويقولون «ترى مسلسلنا تراثي»، مؤكدا أن ردود الأفعال التي جاءته حول عمليه التراثيين الأخيرين «دحباش» و«نوح العين» اللذين عرضا رمضان الماضي كانت قوية وإيجابية.



وعــــــن شخـصـيــــة «العيدروسي» وارتباطها به حتى الآن، أوضح: ظلت هذه الشخصية راسخة في ذاكرة الجمهور، وكثيرون اعتقدوا أنها اسم العائلة، لكنها شخصية قدمتها عام 1965 في مسرحية «إغنم زمانك» ونجحت نجاحا كبيرا، مستدركا خلال استضافته في برنامج «الليلة» عبر شاشة تلفزيون الكويت: بسبب «العيدروسي» الصحافة كتبت عني سنة 1985، وقالوا إنني وضعت نفسي في إطار لا أستطيع الخروج منه، فتوقفت عن تقديمها، وتنوعت في أعمالي، وأثبت للجميع أن الممثل قادر على تجسيد كل الأدوار، حتى جاء مسلسل «حبل المودة» عام 2006 وطلب مني الفنان عبدالحسين عبدالرضا، رحمه الله، أن أقدم «العيدروسي» من جديد في المسلسل، ووافقت لأنني كنت مشتاقا للشخصية.