بيروت - بولين فاضل



طرحت شركة «لايف ستايلز ستوديوز»، أحدث أغنيات الفنانة رزان مغربي بعنوان «عاليا اوي» على طريقة الفيديو كليب حصريا عبر قناة الشركة على «يوتيوب».



وجاءت الأغنية باللهجة المصرية، وفي قالب غنائي إيقاعي، وحملت كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، بينما حمل الكليب توقيع المخرج زياد خوري.



ووجهت رزان من خلال أغنية «عاليا اوي» رسالة لكل امرأة، حيث شددت على أهمية استقلالية المرأة وسعيها نحو تحقيق طموحاتها وأهدافها، ونجاحها في إيصال صوتها في المجتمعات.



وأعربت مغربي عن سعادتها بأغنية «عاليا اوي» التي تشبه شخصيتها، متمنية أن يكون هذا التعاون مع «لايف ستايلز ستوديوز» بداية لتعاونات فنية أخرى.