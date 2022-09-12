القاهرة ـ خلود أبوالمجد



انتهى الفنان بهاء سلطان من تسجيل أغنية فيلم «المطاريد»، بحسب تصريح من المنتج المنفذ للفيلم محمد نصار، الذي أكد أن أعمال المونتاج والمكساج للفيلم تجري على قدم وساق استعدادا لعرضه قريبا.



وأضاف محمد نصار أن أغنية الفيلم قامت بكتابتها منة القيعي وقام بتلحينها وتوزيعها أحمد طارق يحيى وهي من انتاج حمدي بدر، وتتناسب كلماتها وألحانها مع أحداث الفيلم الذي يدور في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أميركا بعد وفاة والده لتسلم إرثه وبيع أملاكه في الأرياف والتي تتضمن ناديا لكرة القدم لتبدأ من هنا سلسلة من المواقف الكوميدية التي لا تنتهي.



فيلم «المطاريد» من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين وإخراج ياسر سامي، ويقوم ببطولته النجمان أحمد حاتم وإياد نصار، وتارا عماد، ومحمود الليثي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومحمود البزاوي، ومصطفى غريب، وحسن مالك، وطه الدسوقي، وضيف الشرف الفنانة صابرين، وهو من إنتاج مجموعة من الشركات هي: جي كرييشن، سنيرجي، مصر العالمية، ماجيك بين، اوسكار، فيلم سكوير، ونيوسينشري.



يذكر أن الفيلم بدأت حملته الدعائية بشكل مختلف على كل وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الفنان محمد محمود وهو يتحدى الفنان محمود البزاوي، مؤكدا أن فريق «المطاريد» قادر على هزيمة أحد الفرق الرياضية الكبرى، ليتدخل بعدها الفنان أحمد حاتم ويظهر وهو يوقع عقدا مع أحد المدربين العالميين، ومازالت الأحداث والمفاجآت تتوالى في الحملة الدعائية.