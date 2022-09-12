محمد راتب



قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة د.محمد الفارس بلقاء قيادات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أمس الأحد، كما ذكرت «الأنباء»، وذلك في مقر الهيئة في الرابية، ناقلا لهم توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتعزيز الأمن الغذائي، ومتابعة واهتمام القيادة العليا بهذا الملف بشكل خاص، والتركيز على إنتاجية الحيازات الحيوانية والنباتية واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.

وفي ضوء هذه الزيارة، ذكر مصدر حكومي لـ «الأنباء» أن زيارة الوزير د.الفارس وجهت رسالة واضحة للقياديين بأن ما ستشهده الهيئة من تغييرات بناء على توجيهات عليا من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، موضحا أننا في عهد جديد، والوجه بالوجه أبيض، في تلميح منه إلى أن تقييم القيادات على طاولة مجلس الوزراء وكل حسب إنتاجيته وشهاداته وتخصصه، إضافة إلى اتخاذ قرارات باستبعاد أو تعيين شخصيات بحسب التقييم خلال الأسبوعين المقبلين.

وذكر المصدر أن الوزير ألمح إلى أن التغييرات مبنية على ملاحظات واردة بحق القيادات وأدائها خلال الفترة الماضية، كما قام الوزير بالتشديد على أن العهد الجديد يحتاج إلى الكفاءات والكوادر الوطنية، حيث وجه تساؤلات حول أعداد موظفي الهيئة وكوادرها الوطنية ومدى الحاجة إلى المزيد لإنجاح المسيرة الإصلاحية في الهيئة.