قال مصرف لبنان المركزي إنه توقف تماما عن توفير الدولار لواردات البنزين، في خطوة ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار الوقود وتقلبها بشكل كبير وزيادة الضغط على العملة المحلية التي تفقد قيمتها على نحو مطرد.



وقال متحدث باسم المصرف إنه سيتعين على المستوردين الآن الحصول على الدولار من السوق السوداء حيث تم تداول الليرة اللبنانية عند نحو 35 ألفا مقابل الدولار أمس.

وكان السعر عند صيرفة الأسبوع الماضي عند نحو 28 ألفا. وأبلغ مارون شماس، عضو تجمع الشركات المستوردة للنفط، رويترز «إذا زادت التقلبات في سعر الصرف، ستزيد التقلبات في سعر الوقود».

وقفز سعر الـ20 ليترا من البنزين بواقع 20 ألف ليرة أمس، وهي زيادة حادة مقارنة بتقلبات يومية عادية بواقع آلاف قليلة من الليرة في الأسابيع السابقة.

وأضاف شماس أن المستوردين قادرون حتى الآن على الحصول على كل احتياجاتهم من الدولار من السوق السوداء وأن القائمين على ضخ البنزين سيواصلون قبول الدفع بالليرة.