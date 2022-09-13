قال محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنهم يعارضون طلب وزارة العدل مواصلة مراجعة الوثائق السرية التي صادرها مكتب التحقيقات الاتحادي من منزله بفلوريدا الشهر الماضي في تحقيق جنائي مستمر.



وطلب أيضا محامو ترامب في مذكرة للمحكمة أن تلزم قاضية المحكمة الجزئية الأميركية إيلين كانون حكما مستقلا، يعرف بالمشرف القضائي الخاص، بضم ما يقرب من 100 وثيقة سرية في مراجعتها لأكثر من 11000 وثيقة تم استردادها خلال عملية التفتيش التي وافقت عليها المحكمة لضيعة ترامب في مار الاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.



ويجري التحقيق مع ترامب لاحتفاظه بسجلات حكومية، بعضها كان مصنفا على أنه سري للغاية، في مار الاجو بعد تركه منصبه في يناير كانون الثاني 2021. وتحقق الحكومة أيضا في عرقلة محتملة لسير التحقيق.