سماح جمال



صرح الفنان أحمد السلمان لـ«الأنباء» عن مشاركته في مسلسل «ولد أمه» والعمل من تأليف الكاتب فهد العليوة، إخراج حسين دشتي وإنتاج الفنان عبدالله بوشهري. وبطولة سوسن بدر، محمود بوشهري، حبيب غلوم، سماح، شيماء رحيمي، إبراهيم الصلال، روان الشرقاوي، ملك أبوزيد.



وتابع قائلا: المسلسل تدور أحداثه في إطار أحداث اجتماعية معاصرة، ومكون من 8 حلقات، والدور الذي أقدمه هو دور عم محمود بوشهري، والذي يقف في جانبه وينصحه.



وكشف السلمان عن سعادته بالمشاركة في مسلسل «ولد أمه» كونه العمل الذي يعود فيه الكاتب فهد العليوة للدراما من بعد غياب، كما أن العمل يجمعه بفريق عمل مسلسله الأخير «انتقام مشروع».



وعبر السلمان عن سعادته حول الأصداء والنجاح الذي حققه مسلسل «انتقام مشروع» فقال السلمان: الأصداء كانت كبيرة وواسعة في كل دول الخليج والوطن العربي، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي كذلك، فالجمهور كان متابعا ومتفاعلا مع العمل بصورة واضحة من خلال متابعة الحلقات والتعمق مع شخصيات العمل.



ولفت السلمان إلى أنه لم يستقر بصورة نهائية على العمل الذي سيشارك فيه بالموسم الرمضاني القادم ومازال في مرحلة القراءة.



اما التحضيرات الجديدة لفرقة المسرح الكويتي، فقال السلمان: بدأنا بالتحضيرات للمشاركة في المهرجان المسرحي المقرر إقامته في شهر أكتوبر المقبل.