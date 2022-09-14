عبدالحميد الخطيب



لم ينتظر «سفير الأغنية الخليجية» الفنان القدير عبدالله الرويشد، كثيرا بعد طرحه الأيام القليلة الماضية أغنيتي «ارجع»، كلمات عبداللطيف البناي، ألحان الرويشد نفسه، توزيع محمد علي، و«أعترفلك»، كلمات علي مساعد، وألحان عبدالله الرويشد، توزيع يحيى الموجي، واللتين تحصدان نجاحا كبيرا ونسب استماع تجاوزت المليون، حيث عاد إلى جمهوره بأغنيتين جديدتين، الأولى «ارتويت»، كلمات وألحان جمانة جمال، توزيع أحمد صالح، ويقول مطلعها: «وكل ما قلت ارتويت زادني وصلك عطش.. وكيف لا مني رأيت.. ورد خدك لا فتش.. والجمال إللي حويت من يشوفك اندهش.. اه من قلبي وزنه.. ضيعه في الحب ظنه.. كل هذا صار لانه.. في المحبه ابتلش».



أما الأغنية الثانية فهي «بو سالم»، كلمات خالد الملا، الحان عبدالله الرويشد، توزيع محمد البعيجان، ويشدو فيها بوخالد: «يا بو سالم أشوف الزين طبعه متغير.. أنا والله مدري يا بو سالم علامه.. هو بالاول يجينا لا بغيناه يسير.. من طبايع حبيبي ما يشح بسلامه.. كنت أنا امدح خطايا الزين يوم انه صغير.. لكن اليوم احمله يا بو سالم ملامه.. ما اقدر امنع حسودي لا يجيهم يسير.. لكن اشره على المزيون يسمع كلامه.. ضاق صدري وفكري من بعاله متحير.. قال اهو ما صفالي يا حياة الندامه.. غير خلي انا مابي ولا اقدر اغير.. كيف انا اسلى واهو اللي ناصب بقلبي خيامه».



من جانب آخر، انتهى الرويشد من تسجيل فيديو كليب لأغنية وطنية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ92، وذلك بمشاركة نخبة من نجوم الكويت، حيث أعلن الفنان شهاب جوهر عبر حسابه في «إنستغرام»، قائلا: «تشرفنا بمشاركة تصوير فيديو كليب أغنية وطنية للمملكة العربية السعودية، غناء الفنان الكبير عبدالله الرويشد، دوم أعيادك الوطنية يا السعودية».