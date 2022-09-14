خديجة حمودة ـ قنا



استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس في مطار حمد الدولي بالدوحة في أول زيارة رسمية له إلى قطر تستمر يومين، صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.



وقالت وكالة الأنباء القطرية «قنا» إن الأمير تميم بن حمد تقدم مستقبلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدى وصوله والوفد المرافق الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي.



وذكرت «قنا» أن زيارة الرئيس السيسي لقطر «تندرج في إطار العلاقات الطيبة المتنامية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، كما تأتي تأكيدا على الحرص المتبادل والإرادة المشتركة لدى قيادتي الدولتين على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها والارتقاء بها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات».



وأضافت الوكالة القطرية في تقرير خاص: أن زيارة الرئيس السيسي للدوحة تكتسب أهمية خاصة من حيث توقيتها، إذ تأتي قبل انطلاق القمة العربية بالجزائر في نوفمبر المقبل، وكذلك أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتتزامن مع جملة من التطورات الدولية المتسارعة، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع والمستجدات بالشرق الأوسط، والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهو ما يتطلب زيادة وتكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين تجاه كل المستجدات ومختلف القضايا، التي تمسّ الأمن العربي والتطلعات والطموحات والحقوق المشروعة للشعوب العربية الشقيقة، بما يحقق وحدة الصف العربي والأمن والاستقرار في المنطقة، ويخدم المصالح والمواقف العربية في مختلف المحافل ويزيد صلابتها وحصانتها أمام جميع التحديات والمخاطر.



وأشارت إلى أن زيارة الرئيس السيسي للدوحة والمباحثات التي تجرى خلالها تشكل مرحلة جديدة واعدة، ومحطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين الدوحة والقاهرة، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الواعدة والمثمرة خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين والمصالح العليا للأمتين العربية والإسلامية.



وتابعت أن العلاقات القطرية ـ المصرية تنطلق من الإيمان الراسخ بوحدة الأهداف والمصير المشترك، وأن كلا البلدين يشكلان بعدا وثقلا استراتيجيا مهما للبلد الآخر، وتستند هذه العلاقات على أسس تاريخية وطيدة ووشائج متينة وأواصر صادقة تربط البلدين والشعبين الشقيقين في العديد من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقد قدم أول سفير لدولة قطر لدى جمهورية مصر العربية أوراق اعتماده عام 1972، وقدم أول سفير لجمهورية مصر العربية لدى دولة قطر أوراق اعتماده في نفس العام.



وأضافت أن العلاقات القطرية المصرية تشهد حركة اتصالات وزيارات نشطة من الطرفين باتجاه توثيقها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين، ودعم وتفعيل آليات العمل العربي المشترك.



من جهتها، قالت وكالة انباء الشرق الأوسط: تأتي زيارة الرئيس السيسي إلى الدوحة تتويجا للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة.



ويبحث الرئيس مع صاحب السمو الأمير تميم بن حمد، أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.































