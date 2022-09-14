هالة عمران



أكد وزير التربية والتعليم، د.رضا حجازي، أن الوزارة ستضع ضوابط ولوائح لحفظ كرامة المعلم من خلال التعامل مع أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد من أجل توفير مناخ مناسب للمدرس لتعليم الطلاب.



جاء ذلك خلال زيارته امس لمحافظة السويس حيث كان في استقباله المحافظ عبدالمجيد صقر واجتمع مع قيادات التعليم بالمحافظة، بحضور د.عبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة ومحمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس.



وقال الوزير ـ وفقا لبيان للمحافظة ـ إن هناك استعدادات مكثفة وبقوة من قبل الوزارة للعام الدراسي الجديد من خلال التواصل مع كافة المديريات وتوفير كافة المستلزمات والإمكانات لهم، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على أن تكون المدارس جاذبة للمعلم والمدرس.



من جانبه، أوضح عبدالمجيد صقر محافظ السويس، أنه بحث مع الوزير كافة الملفات التي تخص العلمية التعليمية بالمحافظة بشكل خاص ومصر بشكل عام، مؤكدا أن الوزير وعد بحل كافة المشاكل.