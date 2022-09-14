تستهدف تعزيز المهارات والخبرات وغرس قيم المواطنة الصالحة في المجتمع



أعلن مدير عام مكتب الشهيد صلاح العوفان عن انطلاقة أكاديمية «المبدعين 4» بعد النجاح الكبير للتجارب السابقة للأكاديمية والاستفادة التي تلقاها أبناء الشهداء من خلال مشاركتهم بالبرامج التدريبية التي أثمرت حصولهم على خبرات عملية جديدة، وتطوير مهاراتهم بالعديد من الجوانب النفسية والاجتماعية والأسرية، إضافة إلى الجانب الديني والتعليمي والصحي، فضلا عن المهني والمالي وتعزيز روح المواطنة لديهم.



وأشار العوفان إلى أن البرامج التدريبية للأكاديمية الرابعة تأتي استكمالا للأكاديميات الثلاث السابقة، لافتا إلى انه سيتم التركيز على موضوعات جديدة من شأنها تطوير الخبرات والمهارات لدى الأبناء، بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل بشكل إبداعي واحترافي يتناسب مع فكرة الأكاديمية الإبداعية، مبينا أن الفئة العمرية المستهدفة من 23 الى 50 عاما، علما بأن آخر يوم لاستقبال المشاركين في الأكاديمية سيكون 25 سبتمبر.



وأكد أن الأكاديمية ستكون مرحلة لتعزيز القيم والمهارات والخبرات من خلال التدريب العملي والنظري والحوار المباشر، وأن من الأهداف الرئيسية هو تخريج شخصيات وطنية متزنة في جوانب الحياة وغرس قيم المواطنة الصالحة في المجتمع والوطن وتحقيق التوازن النفسي، وصولا إلى الغايات المنشودة وتطوير مهارات فنون التعامل مع الذات لمواجهة تحديات الحياة ورفع مستوى التحفيز الداخلي لكي يكون أبناء الشهداء شخصيات عملية منتجة في الوطن وشعاعا يقتدى به في المجتمع.