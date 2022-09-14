يغادر البلاد وفد الكويت المشارك باجتماع وزراء الاسكان لدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني بالوكالة د.رنا الفارس.



حيث سيعقد الاجتماع الخليجي اليوم الأربعاء 14 الجاري في العاصمة السعودية الرياض.



وقد شارك وفد من المؤسسة العامة للرعاية السكنية في اجتماع كبار مسؤولي الاسكان الثاني والعشرين برئاسة مدير عام المؤسسة بالتكليف أحمد الهداب.



وأتت المشاركة في الاجتماع التمهيدي للوقوف على التحضيرات للاجتماع الوزاري لوزراء الاسكان بدول مجلس التعاون الخليجي علاوة على اعتماد العديد من التوصيات والتي تخص تطبيق استراتيجية العمل الاسكاني المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي وتفعيل تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب دول المجلس في المجالات المتعلقة بالجوانب الاسكانية.