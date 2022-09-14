استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر المحمد.



واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد.



واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي والنائب العام المستشار سعد الصفران، حيث أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.



حضر المقابلة كبار المسؤولين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد.



من جانب آخر، بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.ويليم ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية كينيا الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.