القاهرة - سامي عبدالفتاح



استقرت إدارة النادي الأهلي على إلغاء معسكر الفريق الأول في هولندا الذي كان مقررا خلال الفترة بين 18 و28 سبتمبر، لصعوبة الحصول على تأشيرات البعثة، فيما وافق المدير الفني السويسري مارسيل كولر على تأجيل المعسكر إلى نوفمبر المقبل والذي من المحتمل أن يكون في دولة الإمارات.



هذا، وأعلن الأهلي عن ضم مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا شادي حسين، لمدة 5 سنوات، في صفقة تبادلية، حيث حصل سيراميكا على خدمات مهاجم الأهلي أحمد ياسر ريان.



ويفتتح الأهلي مشواره في الموسم الجديد بمواجهة الفائز من لقاء الاتحاد المنستيري التونسي والجيش الرواندي ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا خلال أكتوبر المقبل.



إلى ذلك، انطلق معسكر المنتخب المصري بقيادة البرتغالي فيتوريا باللاعبين المحليين، من دون لاعبي الزمالك وفيوتشر لارتباطهم بمهام في بطولتي أفريقيا للأندية.



في غضون ذلك، توج الزمالك بلقب كأس سوبر اليد المصري عقب فوزه على الأهلي بنتيجة 27-23. وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم «الفارس الأبيض» بقيادة مديره الفني الإسباني ماتيو جارالدا بنتيجة (13-11)، قبل أن يزيد ويوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة.