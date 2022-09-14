عبدالكريم أحمد ـ عبدالله قنيص



باشرت نيابة الأحداث التحقيق في واقعة مشاجرة شارع الزينة، حيث استجوبت أربعة سوريين يعملون في الكراج وخمسة أشخاص من غير محددي الجنسية بينهم حدث بتهم تتعلق بتبادل الضرب والسب والقذف.



وفي التحقيقات، أنكر العاملون ما أسند إليهم من اتهام، مبينين أن حدثا رغب في إرجاع قطعة ضاغط غاز (كومبريسور) مركبته لا تتجاوز قيمتها 70 دينارا ولم يمانعوا ذلك وطلبوا منه فتح القطعة، إلا أنه رفض وأصر على استعادة نقوده أولا، ثم انصرف وأحضر أربعة أشخاص آخرين اعتدوا عليهم.



وأشار أحد العاملين إلى أنه تعرض لإصابة بليغة في أذنه اليمنى تتمثل ببتر جزئي جراء الاعتداء عليه وأحضر تقريرا طبيا بما لحق به، فيما يعتزم بقية المتشاجرين إحضار تقارير طبية بإصابات متفاوتة لحقت بهم.



وكانت إدارة الإعلام الأمني قد أعلنت عن تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أطراف المشاجرة التي تم تداول مقاطع تصوير لها في مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقيق معهم تمهيدا لإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.