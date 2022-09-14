بيروت ـ خلدون قواص



طالب النائب أشرف ريفي باسم الجبهة السيادية من أجل لبنان برئيس جمهورية سيادي ووطني بامتياز، يستطيع أن ينهض بالوطن من كبوته الاقتصادية والسياسية والتاريخية.



وشدد بعد لقائه ووفد الجبهة السيادية مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، على أن دار الفتوى هي مؤسسة دينية ووطنية بامتياز ولن تتعارض مع أي توجه وطني.



ونقل عن المفتي دريان حرصه على اتفاق الطائف الذي كلف اللبنانيين غاليا، وقوله «نتمسك باتفاق الطائف حفاظا على وطنيتنا اللبنانية، حفاظا على عروبتنا».

وأكد سماحته: نحن لبنانيون عرب نصر على إعادة ربط علاقاتنا مع المجتمع العربي والغربي كاملا ومع أشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم الحر كله.



وقال ريفي: لن يغير أي سلاح غير شرعي هويتنا وتوجهاتنا وقراراتنا وسنبقى صامدين، وسنناضل لنكون آمنين على أولادنا في المستقبل من خلال إقامة وطن يحكمه السلاح الشرعي الوطني فقط لا غير، وأي سلاح آخر هو غير شرعي ولن نقبل به نهائيا.



وأضاف: إذا لم تشكل حكومة فإن حكومة تصريف الأعمال تقوم مقامها، وتؤول صلاحيات رئيس الجمهورية حسب النص الدستوري إلى مجلس الوزراء وكالة، وأي شيء آخر هو هرطقة دستورية وهذا كلام منعدم ليس له أي جذور قانونية نهائيا.