القاهرة - ناهد إمام



أعلن د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن لكل المصريين 3» للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عاما، والتي بدأ تطبيقها منذ 13 يوليو 2021.



وأوضح وزير الإسكان، أن الطرح الجديد يأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية غاية في الصعوبة، إلا أن الدولة مستمرة في التزاماتها بتوفير السكن الملائم للمواطنين من خلال وحدات سكنية كاملة التشطيب في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما يظهر بوضوح في الطرح الجديد الذي يشمل 25 محافظة في أكبر طرح للإسكان.