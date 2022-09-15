بحفظ الله ورعايته، عاد صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى أرض الوطن مساء أمس وذلك بعد زيارة خاصة إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة.



وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نجيب بوكيلي رئيس جمهورية السلفادور الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية السلفادور وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس رودريغو تشافيز روبلز رئيس جمهورية كوستاريكا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية، ولجمهورية كوستاريكا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.