ناقش الوزراء المعنيون بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون في اجتماعهم العشرين استراتيجية العمل الإسكاني الخليجي المشترك والمبادرات التي جرى العمل عليها من قبل اللجان الفنية وموضوع قواعد المعلومات الإسكانية.



وترأست وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة د.رنا الفارس وفد الكويت المشارك في الاجتماع، الذي عقد برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ـ رئيس الدورة الحالية ـ ماجد الحقيل، وبحضور الوزراء المعنيين بشؤون الاسكان بدول المجلس، وبمشاركة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة العبري.



وكرم الوزراء خلال الاجتماع الفائزين بجائزة مجلس التعاون في مجال العمل الإسكاني في دورتها الرابعة لعامي 2021 ـ 2022 بعنوان «أفضل البنى التحتية في مشاريع الإسكان القائمة»، وحازت الامارات على المرتبة الأولى بمشروع أبوظبي للإنارة الذكية، فيما احرزت المرتبة الثانية الكويت عن دراسة بحث «صرف مياه الأمطار والاستدامة ـ مدينة المطلاع» للمهندسة فاطمة بوعباس من هيئة الاسكان، ونالت المرتبة الثالثة الكويت عن دراسة «أفضل البنى التحتية في مشاريع الاسكان القائمة ـ مدينة المطلاع» للمهندسة منى رجب.



كما قام الوزراء خلال الاجتماع بتكريم المساهمين والداعمين لقطاع الإسكان وهم: من الكويت «جمعية إنسان الخيرية»، ومن فئة القطاع الخاص من الامارات بنك دبي الإسلامي، ومن السعودية البنك الأهلي التجاري، ومن فئة الأفراد أصحاب الأيادي البيضاء من الامارات حصة الكاظم، ومن السعودية الأميرة لمياء بنت ماجد، كما تم تكريم «جمعية دار العطاء الخيرية» من عمان.



من جهته، قال مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف أحمد الهداب، في تصريح لـ «كونا» على هامش أعمال الاجتماع العشرين للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الاسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ان الاجتماع ناقش عدة مواضيع منها الاستدامة والبنى التحتية والتشريعات التي تنظم أحقية مواطني دول المجلس في توفير السكن الملائم للأسرة.



واشار الى ان الاجتماع اقر اعتماد اسبوع اسكاني موحد لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا الى انه تم ايضا التطرق الى التنسيق في المرئيات والأطروحات المتفق عليها من خلال الاجتماعات الخليجية في المحافل والاجتماعات الدولية.



وأعرب الهداب عن الفخر بفوز مهندستين من منتسبي المؤسسة بالمركزين الثاني والثالث في المسابقة الخليجية ما يدلل على الاهتمام بالدراسات والعمل لتوفير أفضل النماذج السكنية للمواطنين.



وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات المشتركة في المجال الإسكاني ومنها موضوع جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان والنظام العام الموحد لملاك العقارات، كما تم الاتفاق على آلية الاستفادة من المؤتمرات وورش العمل المتخصصة في مجال الإسكان.



وتطرق الاجتماع إلى التنسيق والإعداد للاجتماعات الإقليمية والدولية وإبراز جهود دول المجلس في المحافل الإقليمية والدولية من خلال المشاركة الفعالة في الفعاليات وموضوع الأسبوع الخليجي الإسكاني وآلية تنفيذه إضافة لمقترح الأمانة العامة بشأن تبادل التجارب والخبرات والمعلومات.



ووافق الاجتماع على دليل «الرقابة على القطاع العقاري في دول المجلس»، ودليل «قائمة المعايير الفنية المطورة للتخطيط والتصميم وأنظمة البناء»، ودليل «وسائل التخطيط والتطبيقات في مجال الإسكان».



وعلى هامش الاجتماع، عقدت الوزيرة الفارس اجتماعا ثنائيا مع وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان السعودي ماجد الحقيل بحثا خلاله تبادل الخبرات والتجارب المتميزة بين البلدين.



كما قامت الوزيرة الفارس والوفد المرافق لها بزيارة الشركة الوطنية للإسكان السعودية في العاصمة الرياض للاطلاع على تجربة المملكة المتميزة بالتطوير العقاري وقيام المطورين بتوفير وحدات سكنية بتصاميم حديثة وبأسعار متميزة وذلك لدراسة نقل تلك التجربة الى الكويت.