أكد مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف - نائب المدير العام لقطاع الرياضة التنافسية محمود أبل، أن الهيئة تسعى إلى وضع آلية تنظيم عمل الفروسيات لتلبية طموح منتسبيها من أبناء اللعبة.



وقال أبل عقب انتهاء الاجتماع الذي عقده مع رئيس الاتحاد الكويتي للفروسية مسعود حيات وأمين سر الاتحاد نبيلة العلي: «نسعى إلى إعداد دراسة شاملة لتنظيم عمل الفروسيات في الفترة المقبلة من خلال التركيز على النشاط الداخلي لدعم اللاعبين ورفع الارتقاء بالمستوى الفني وإعطاء الفرصة للجميع لممارسة هواياتهم ونشاطهم ورفع مستواهم الفني وتأهيلهم للمشاركات الخارجية، ومن أهمها ألعاب القدرة والتحمل والقفز، وسيتم استمرار التعاون والدراسة للخروج بتصور يلبي كافة الطموحات».