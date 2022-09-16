بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى الرئيس أليخاندرو جياماتي رئيس جمهورية غواتيمالا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى الرئيس دانييل أورتيغا رئيس جمهورية نيكاراغوا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.

كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى الرئيسة زيمورا كاسترو رئيسة جمهورية هندوراس الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، راجيا لها وافر الصحة والعافية.