أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن توفير فرص عمل وظيفية للمواطنين وأبناء الكويتيات في عقود المقاولين التابعة للوزارة على أن يتم التقديم عبر طريق موقع الوزارة الإلكتروني.



وقال وزير الكهرباء والماء علي الموسى، ‏في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إنه في اطار العمل على تكويت عقود المقاولين في الوزارة تم طرح فرص وظيفية للكويتيين وابناء الكويتيات، داعيا الراغبين إلى زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة لتقديم بياناتهم.



وجاء في اعلان الوزارة ان الأمر يأتي ايمانا منها بالكوادر الوطنية وتشجيعا لهم للعمل في الجهات غير الحكومية بما يحقق الغاية من اصدار القانون الخاص بدعم العمالة الوطنية ودعما لأبناء الكويتيات لما للمرأة الكويتية من دور في نشأة هذا الوطن الى جانب الرجل.