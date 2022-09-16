كرمت الرئاسة العامة للحرس الوطني 50 عسكريا متميزا من مختلف الوحدات نظرا لإنجازاتهم في العمل اليومي وتفانيهم في أداء الواجبات والمهام المسندة إليهم بكل كفاءة واقتدار، وذلك بعد ترشيح وحدات الحرس الوطني لهم وإجراء قرعة علنية لاختيار العدد المطلوب.



ونقل المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد اللواء رياض محمد طواري، للعسكريين المتميزين تحيات القيادة ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي، مؤكدا حرص القيادة على مكافأة المجتهدين وإذكاء روح المنافسة بين المنتسبين وتشجيعهم على البذل والعطاء وصولا لتحقيق التميز كل في مجاله.



وأعلن عن تقديم مكافأة للمكرمين مقدمة من الرئاسة العامة للحرس الوطني، عبارة عن كوبون رحلة عمرة للعسكري المتميز وأسرته.