أكد مدير زكاة الفحيحيل التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية إيهاب الدبوس حرصهم على تنفيذ المشاريع التنموية التي تسهم في نقل الأسر من دائرة الاحتياج إلى ميدان العطاء والإنتاج، وتغير واقعهم للأفضل. وتابع الدبوس: قمنا بتوزيع عدد من «مراكب الصيد» للمستحقين من الأسر المتعففة في مملكة كمبوديا الصديقة، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الرسمية المشهرة في منظومة وزارة الخارجية الكويتية.



وأكد الدبوس أنه حرص على تقديم «مراكب الصيد» للمستفيدين وتوثيقها، مبينا أن مثل هذه المشاريع التنموية والإنتاجية تعمل على القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل للشباب ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.