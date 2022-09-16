ضمن حالة الاستنفار التي أعلنتها السلطات السورية وسط معلومات عن تفشي مرض الكوليرا في عدة محافظات وتسجيل عشرات الاصابات وعدد من الوفيات، أصدرت مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق قرارا يمنع بموجبه «أصحاب المطاعم وبائعو السندويش والعصير في مدينة دمشق من تقديم جميع أنواع الخضراوات الورقية»، ملوحة بإغلاق المنشآت المخالفة مع التشدد بالنظافة الشخصية للعمال وغسل اليدين.



وقال مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق د.قحطان إبراهيم أن هناك تكثيفا أكبر للرقابة على المحال في العاصمة، للوقاية من أي أمراض أو أوبئة والتشدد على أصحاب المحال والمطاعم الشعبية بتطبيق الشروط الصحية والالتزام بها حفاظا على النظافة والصحة العامة، إضافة إلى التشدد بارتداء الكمامة لتعزيز الحرص عند المواطنين، والحد من العمل بالخضراوات الورقية لتلافي أي أضرار، علما ان الكثير من الاطعمة الجاهزة تعتمد على الخضراوات الورقية لاسيما البقدونس والخس، خصوصا في سندويشات الفلافل، وهو الطعام الشعبي الأول والمفضل لدى السوريين.



وأشار إبراهيم إلى أن دوريات الرقابة تواصل جولاتها على المحال المطاعم، وأنه تم منذ بداية الشهر ضبط أكثر من 4 آلاف مخالفة صحية، وإغلاق 20 محلا.



وكانت وزارة الصحة بينت قبل أيام أن العدد الإجمالي للإصابات المثبتة بمرض الكوليرا بلغ 53 حالة توزعت في حلب 22 إصابة، والحسكة 13، ودير الزور 10 إصابات، واللاذقية 6 إصابات وفي دمشق إصابتان، ذاكرة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 7 وفيات.