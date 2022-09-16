رغم اعتياد السوريين على الارتفاعات المتتالية لأسعار معظم المواد، لكن ارتفاع سعر الدجاج ومشتقاته يشكل حالة شاذة، كون أسعار الفروج وأجزائه «بالجملة والمفرق» تشهد ارتفاعات يومية بل ساعية لم يشهدها سوق مبيع الفروج من قبل.

واعتبرت صحيفة «الوطن» المقربة من الحكم ان كل هذه الارتفاعات المتتالية في النشرات التموينية وخصوصا خلال الشهر الأخير الغاية منها محاولة إرضاء المربي الذي تكبد خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة سوء التخطيط من الوزارة وعجزها الواضح عن ضبط سعر الفروج من دون الأخذ بالحسبان ضعف القوة الشرائية للمواطن.



وأكد عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد في تصريح لـ «الوطن» أن استهلاك الفروج وأجزائه منذ شهر انخفض بنسبة تقارب 25% نتيجة غلاء الأسعار وضعف القوة الشرائية للمواطن.