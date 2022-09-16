مفرح الشمري



كعادتها، تواصل جمعية الفنانين الكويتيين اعطاء الفرص للشباب العاشق للموسيقى والغناء، حيث اقامت امس الاول ليلة «عدنيات» طربية في مقرها أحياها الصوت الواعد عبدالعزيز يوسف، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج»، ونائب رئيس مجلس الادارة الملحن القدير أنور عبدالله، والمخرج عبدالله عبدالرسول، وعضو مجلس الإدارة فتحي الصقر، إلى جانب عدد من الفنانين والإعلاميين بينهم الفنان حسين المفيدي وحشد من الجمهور الذين استمتعوا بروائع الطرب الأصيل من الفن العدني، مثل «جاءت تقول، ليش يا محبوب، فايت على بابي، ليش يا ظالم»، بالاضافة الى «متى الملتقى، مضني وليس به حراك، حنانيك يامن، خدعني حبيبي، أين حبيب الصبا، زارت وكل النجوم»، حيث ادى تلك الاغاني الصوت الواعد عبدالعزيز يوسف بأسلوب جميل بمشاركة فرقة الجمعية الموسيقية بقيادة الموسيقي عبدالعزيز علي المفرج حفيد الفنان القدير شادي الخليج اطال في عمره.



وشكر في تصريح صحافي العازف الموسيقي عبدالعزيز علي المفرج رئيس وأعضاء مجلس جمعية الفنانين الكويتيين على هذه المبادرة الطيبة في احتضان وإقامة هذا الحفل الغنائي الطربي، الذي يأتي ضمن انطلاق فعاليات الموسم الفني والثقافي للجمعية، كما قدم خالص الشكر للحضور الكريم، وكافة أعضاء الفرقة الموسيقية، والفنان عبدالعزيز يوسف، الذي قدم أداء رائعا وجميلا في هذا الحفل، مؤكدا أن فرقة الجمعية ستقيم المزيد من الحفلات الغنائية المقبلة، والتي سوف تسعى من خلالها الى إحياء وإبراز كافة الفنون الموسيقية والغنائية الكويتية».



وثمن الصوت الواعد عبدالعزيز يوسف جهود ودور جمعية الفنانين الكويتيين بإقامة هذه الليلة الطربية، والتي استحضر من خلالها مجموعة متنوعة من الأعمال الغنائية الخالدة من الفن العدني، لكوكبة من المطربين، معبرا عن اعتزازه بتلك المشاركة والحضور الجماهيري الجميل، مشيرا إلى أن هذا الحفل منح مجموعة من الطاقات الشبابية الكويتية الفرصة لتقديم مجموعة من الأعمال الغنائية العدنية، مشيدا بالخطوة التي قامت بها الجمعية نحو استقطاب ودعم المواهب الفنية الشابة الكويتية.