عبدالحميد الخطيب

بعد النجاح الكبير الذي حصدته مسرحية «الشحاتين» في عروضها التي قدمتها يوليو الماضي على مسرح كتارا بالعاصمة القطرية الدوحة، تعود مرة أخرى الى الكويت أكتوبر المقبل في عروض جديدة على مسرح الراحل الشيخ دعيج الخليفة بجمعية شرق.



وفي هذا الصدد، أعلن الفنان مبارك المانع ان العروض المنتظرة ستكون الموسم الأخير للمسرحية في الكويت، مع الاشارة الى انها ستبدأ 6 أكتوبر، ويشاركه النجوم: سلطان الفرج وهند البلوشي ومحمد عاشور وبشار الجزاف وشملان المجيبل وغالية ودانة. والمسرحية من تأليف الكاتب القدير بدر محارب وإخراج محمد راشد الحملي، وإنتاج مجموعة المرايا للإنتاج الفني، وتدور قصتها في إطار كوميدي اجتماعي حول مجموعة من الشحاتين يبحثون عن مأوى يختبئون فيه هربا من رجال الشرطة، فلم يجدوا سوى مسرح قديم مهجور ليسكنوا فيه، ولكن يكتشف احد الضباط موهبتهم وبدلا من القبض عليهم يشاركهم هوايتهم وتجسيدهم لبعض الأدوار الفنية، مع تسليط الضوء على العديد من الرسائل الهادفة.