القاهرة ـ هناء السيد



يرأس وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وفد الكويت المشارك في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقده في 22 الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومشاركة وزراء الإعلام العرب، ويضم وفد الوزير مازن الأنصاري وكيل الوزارة لقطاع الإعلام الخارجي ومستشار وزير الاعلام دهيران أبا الخيل ومسؤولي مكتب وزير الاعلام، ومن المقرر أن يناقش جدول أعمال اجتماعات الوزراء سبل الاستفادة من الإعلام التربوي وتقديم التجربتين المصرية والأردنية في هذا الشأن لأهميتهما في تحصين الأجيال القادمة من النزعات المتطرفة:



٭ مشروع استحداث منصة ومرصد إعلامي عربي واستكمال إنجاز الموقع الإلكتروني للجنة الإعلام العربي.



٭ الإعلام الإلكتروني وتأثيره لمواكبة التحول الرقمي.



٭ سبل المحافظة على الوضع التاريخي والقانوني والحضاري والثقافي والعمراني لمدينة القدس.



٭ دور الإعلام العربي في مكافحة التطرف والإرهاب.



٭ رصد ودراسة تأثير الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف والإرهاب على الأمن المجتمعي العربي.



٭ بحث الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة.



٭ محددات التعامل مع كبريات الشركات الإعلامية الدولية.



٭ برنامج «بيروت عاصمة للإعلام العربي 2023».



ويسبق اجتماعات الوزراء اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي، وكذلك اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بحضور مازن الانصاري وكيل وزارة الاعلام ـ قطاع الاعلام الخارجي.