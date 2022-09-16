

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أعلنت إدارة نادي الريان القطري إنهاء عقد المحترف الكولومبي خاميس رودريغيز بالتراضي بين الطرفين وذلك بعد أن انضم رسميا إلى صفوف نادي أوليمبياكوس اليوناني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ومن المقرر أن يلتحق الكولومبي خاميس بزميله السابق في ريال مدريد الإسباني النجم البرازيلي مارسيلو.



كما أنه سيكون رابع كولومبي ينضم إلى الفريق اليوناني بعد فيليبي باردو وخورخي بيرموديز وخوان بابلو بينو.



يذكر أن خاميس عاش أفضل فترات مسيرته الكروية مع بورتو البرتغالي ثم موناكو الفرنسي، قبل أن ينتقل في صفقة خرافية إلى ريال مدريد الإسباني في عام 2014 مقابل 80 مليون يورو، بعد تألقه الكبير في كأس العالم التي أقيمت بالبرازيل في العام نفسه.