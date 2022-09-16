القاهرة - سامي عبدالتفاح



وصلت المفاوضات بين الاتحادين الكويتي والمصري إلى مرحلة متقدمة، للاتفاق على إقامة مباراتين وديتين بين منتخبي «الأزرق» و«الفراعنة» للشباب، خلال الأسبوع المقبل، ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة في نهائيات بطولة أمم أفريقيا للشباب.



وينتظر مسؤولو اتحاد الكرة المصري موافقة المدير الفني لمنتخب الشباب محمود جابر بعدما اعتذر المنتخبان النيجيري والكاميروني للشباب عن مواجهة نظيرهما المصري.



إلى ذلك، تغادر اليوم إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي بعثة الزمالك بقيادة المدير الفني البرتغالي جيسوالدو فيريرا، استعدادا لمواجهة إيليكت سبورت التشادي الأحد المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا.



وفي مفاجأة تاريخية للمصارعة المصرية، حققت اللاعبة سمر حمزة إنجازا تاريخيا بعدما أصبحت أول مصرية تحصد فضية بطولة العالم المقامة بالعاصمة الصربية (بلغراد)، بعد خسارتها في النهائي أمام التركية ياسمين أدار.