عرضت ByteDance المالكة لتطبيق "تيك توك"، إعادة شراء ما يصل إلى 3 مليارات دولار من أسهمها من المستثمرين، ما يمنحها تقييماً يبلغ حوالي 300 مليار دولار، بعد توقف خططها لطرح عام أولي.

أبلغت الشركة التي تتخذ من بكين مقراً لها، المساهمين بالخطة اليوم الجمعة عبر البريد الإلكتروني. وكتبت الشركة في المذكرة التي اطلعت عليها "بلومبرغ نيوز"، أن السعر المعروض للسهم الذي يقل قليلاً عن 177 دولارًا يعطي الشركة تقييمًا ضمنيًا قدره 300 مليار دولار.

نمت شركة ByteDance لتصبح أكثر الشركات الناشئة قيمة في العالم، بفضل نجاح تطبيقات مثل TikTok ونظيره الصيني Douyin، لكنها محاصرة بين حملة بكين على شركات الإنترنت في الداخل، وشكوك واشنطن بشأن خدماتها في الولايات المتحدة.

هذا الأسبوع فقط، تعرضت فانيسا باباس، الرئيسة التنفيذية للعمليات في TikTok، لضغوط شديدة لحجب بيانات المستخدم الأميركية عن المراجعة الصينية خلال جلسات مجلس الشيوخ.

وتم بالفعل حظر TikTok من قبل حكومة الهند، بعد نزاع حدودي في العام 2020 أدى إلى توتر العلاقات مع الصين. ونجم عن ذلك إخراج الخدمة من أكبر سوق لها من حيث عدد المستخدمين، مع 200 مليون مستخدم منتظم.