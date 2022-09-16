عاطف رمضان

علمت «الأنباء» ان الهيئة العامة للطرق والنقل البري وقعت العقد رقم 5 ط/ 227 لإنشاء وصيانة عدد من الطرق والخدمات في منطقة خيطان حول المركز الإداري والتجاري وفي منطقة جليب الشيوخ حول القسائم المخصصة لجمعيات النفع العام.

وذكرت المصادر ان المشروع من تصميم الكوادر الهندسية الكويتية بإدارة تصميم الطرق التابعة لهيئة الطرق، مشيرة الى انه سيشرف على تنفيذ أعمال العقد جهاز فني من المهندسين الكويتيين التابعين للهيئة.

ويهدف المشروع إلى تسهيل الحركة المرورية للمركز الإداري والتجاري، بمنطقة خيطان مع توفير عدد كاف من مواقف السيارات لخدمة مرتادي المنطقة وخدمة مخفر خيطان الجديد وبقية المجمعات التجارية وذلك عبر ازدواجية الطرق الرئيسية المحيطة بالمنطقة لتتسع لعدد 4 حارات «حارتان لكل اتجاه» مع عمل جزيرة وسطى تفصل الاتجاهين بدلا من الوضع الحالي «1 حارة لكل اتجاه» من دون فاصل، كذلك تحديث الطرق الداخلية للمنطقة مع استحداث شبكة لصرف مياه أمطار جديدة وذلك لعدم وجود شبكة حالية لصرف مياه الأمطار.

وسيشمل المشروع زيادة السعة التصريفية لشبكة مياه الأمطار باستبدال البايبات الحالية بأخرى واستغلال المساحات الترابية الحالية وتحويلها لمواقف للسيارات تكون نظامية ما يؤدي لزيادة السعة وتحسين المنظر الخارجي للمنطقة، واستحداث شبكة لإنارة الشوارع للطرق الداخلية مع تطوير الشبكة الحالية للطرق المحيطة، وإزالة مسجد بدر الميلم المغلق منذ سنوات واستغلال المساحة الخاصة بموقف للسيارات.

كما يهدف المشروع إلى استحداث شبكة طرق ومواقف سيارات لخدمة القسائم المخصصة لجمعيات النفع العام بمنطقة الجليب وعددها 62 قسيمة، وذلك كما يلي:

1 ـ استحداث شبكة طرق ومواقف سيارات.

2 ـ استحداث شبكة لصرف مياه الأمطار وربطها بالشبكات الخارجية.

3 ـ استحداث شبكة صرف صحي لخدمة القسائم وربطها بالشبكات الخارجية.

4 ـ استحداث شبكة الهاتف لخدمة القسائم وربطها بالشبكات الخارجية.

5 ـ استحداث شبكة لانارة الشوارع للطرق الداخلية ومواقف السيارات.

6 ـ استحداث شبكة لتغذية القسائم بالمياه العذبة.