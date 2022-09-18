القاهرة ـ هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارا من العام الدراسي 2022/2023، وتواصل المركز الاعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارا من العام الدراسي 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددة على استمرار نظام سنوات الدراسة كما هو دون أي تغيير سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.



وفي سياق متصل، تم اتخاذ الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، المقرر انطلاقه يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، والتي يتمثل أبرزها في تجهيز وصيانة المدارس وطباعة الكتب، مع العمل على إعداد جداول الحصص، وتسكين أسماء الطلاب في الفصول الدراسية، فضلا عن الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على سلامة جميع الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.