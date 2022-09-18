

القاهرة - مجدى عبدالرحمن



أعلن د.إيهاب رمزي عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي أن أول تشريع سيتقدم به لمجلس النواب في دور الانعقاد الثالث للمجلس في فصله التشريعي الثاني سيكون خاصا بتغليظ عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الانتشار الرهيب لهذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع.



وقال «رمزي» ان دافعه في هذا الاتجاه هو استطلاع للرأي طرحته احدى المؤسسات الصحافية على قرائها الأعزاء تحت عنوان «هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعي؟»، وكانت النتيجة تأييد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث 85% من القراء مطالب بتغليظ عقوبة ترويج الشائعات وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما عارض 15% من القراء مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعي.