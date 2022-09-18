بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الولايات المكسيكية المتحدة الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللولايات المكسيكية المتحدة وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى السير بوب دادي حاكم عام بابوا غينيا الجديدة الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولبابوا غينيا الجديدة وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.