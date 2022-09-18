قدم سفيرنا الجديد في القاهرة غانم صقر الغانم أوراق اعتماده إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سفيرا للكويت لدى جمهورية مصر العربية.



وقال السفير الغانم في تصريح لـ«كونا» عقب تقديم أوراق الاعتماد إنه نقل إلى الرئيس السيسي تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وتمنيات سموهم لجمهورية مصر العربية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار والأمن والاستقرار.



وأضاف أنه نقل كذلك تحيات وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد وتقديره لمكانة مصر الشقيقة في قلب الكويت وشعبها ودورها العربي والقومي.



وأشاد بمسيرة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين الكويت ومصر وتميزها على الأصعدة والمستويات كافة.



وأكد حرص الكويت وتطلعها إلى تطوير هذه العلاقات وتعزيزها وفتح آفاق أرحب للتعاون المشترك وتحقيق كل ما من شأنه خدمة صالح البلدين والشعبين الشقيقين.