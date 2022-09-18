تشهد المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية انتخابات مجالس الإدارة المحلية اليوم، لاختيار رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في مختلف المدن والمحافظات.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» ان صناديق الاقتراع ستفتح في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم، من خلال 7348 مركزا انتخابيا بزيادة 1200 مركز انتخابي على انتخابات العام 2018 بهدف تأمين وصول الناخب إلى مركز الانتخاب بسهولة ويسر.



ووصل عدد المرشحين للوحدات الإدارية «مجالس محافظة ومدن وبلدات وبلديات» إلى 59498 مرشحا سيتنافسون على 19086 مقعدا.



واعتبارا من صباح امس دخلت تلك المناطق فترة الصمت الانتخابي قبل 24 ساعة من فتح الصناديق، وبذلك منعت الدعاية الانتخابية للمرشحين وكافة الإعلانات وفقا للقانون الخاص بالانتخابات العامة.



وقال القاضي المستشار جهاد مراد رئيس اللجنة القضائية العليا إنه تم منع الاجتماعات العامة وتوزيع المنشورات والدعاية للمرشحين وفق المادة 58 من قانون الانتخابات العامة والتي تنص على وقف الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب.



وبموجب المادة 15 من قانون الانتخابات العامة أدى أعضاء لجان مراكز انتخابات مجالس الإدارة المحلية اليمين القانونية أمام اللجان القضائية الفرعية في كل المحافظات قبل مباشرتهم لعملهم يوم الانتخاب.



وتبدأ الانتخابات في الساعة الـ 7 صباحا وتنتهي في الساعة الـ 7 مساء ويجوز للجنة القضائية العليا تمديد فترة الانتخابات لمدة خمس ساعات على الأكثر، وهذا يعتمد على مشاركة الناخبين فعندما تجد اللجنة أن هناك أعدادا كبيرة من الناخبين لم تسمح ظروفهم بالإدلاء بأصواتهم خلال المدة المنصوص عليها يمكن للجنة أن تمدد فترة الانتخابات وفق ما تراه مناسبا.