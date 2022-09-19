مفرح الشمري



الفنان القدير عبدالناصر الزاير خريج المعهد العالي للفنون المسرحية دفعة 1981، فنان شامل فهو يكتب ويمثل ويخرج ويلحن، شارك في اعمال الكبار وألف أعمالا مميزة لمسرح الطفل مثل «فلونة والمشاكل» و«كابتن ماجد والأطفال» و«المحقق كونان» و«الاختراع العجيب» و«شران وشرون»، وغيرها من الاعمال التي لاتزال عالقة في عقول الاطفال والكبار ايضا، لأنها اعمال مكتوبة بأسلوب تربوي تحمل بين طياتها العديد من القيم والعادات حتى يتمسك بها جيل الاطفال لمواجهة الحياة.



وأخرج الزاير العديد من المسلسلات الكرتونية مثل «جازورا» و«ميمي الصغيرة»، ولحن المقدمة الغنائية للمسلسل الكرتوني «عدنان ولينا» وتعلق به الأطفال كثيرا بعد ان قدم لهم شخصية



«ابو العصاقل» تلفزيونيا ومسرحيا والتي حققت نجاحا كبيرا حتى يومنا هذا.



عبدالناصرالزاير حاليا يستعد العودة الى التمثيل المسرحي للاطفال بعد غياب قارب الـ 30 عاما لانشغالاته الادارية من خلال عمله في مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث كان رئيسا لقسم الدوبلاج ثم مراقبا للتخطيط والبرامج حتى عام 2016 والاتجاه ناحية الإخراج والكتابة التلفزيونية للأطفال فقد كتبت أكثر من 180 حلقة تلفزيونية لتلفزيون الكويت لمسلسل الاطفال (سمسمية وسمسوم) حتى عام 2016.



العودة للتمثيل



اما عن سر العودة الى التمثيل المسرحي للاطفال فيقول الزاير: جاء بطلب من ابني الفنان محمد الحملي وبصراحة اقنعني بطريقته الفنية المعهودة بالعودة من خلال مسرح الاطفال وخصوصا ان تجربة اعادة مسرحية الرعب الفكاهية (قصر الرعب) التي قام بتأليفها واخراجها الفنان عبدالعزيز المسلم قبل عقدين من الزمن قد لاقت نجاحا كبيرا على مستوى الجمهور المتعطش والعاشق بفريق عمل شاب له جمهوره الحالي وطرح علي اعادة مسرحية الاطفال (كشمش) التي اخرجتها عام 1992/1991 وكتبها الكاتب المسرحي القدير بدر محارب وكانت من انتاج مسرح الابرق ومن بطولة أحمد جوهر وطارق العلي وزهرة الخرجي وشعبولا «شعبان عباس» وعلي سلطان وبدر الطيار ومنى شداد وثائر شامل، ولكن وقت تصوير المسرحية تلفزيونيا كانت هناك ظروف حالت دون ان يصورها الفنان ثائر شامل فقمت انا كمخرج للمسرحية بتمثيل دور (ابو كشمش) وتم توثيقها للتلفزيون واخراجها للتلفزيون المخرج علي حسين، وبالطبع الجمهور شاهد المسرحية من خلال التلفزيون.



إعادة طفولتي



ويضيف قائلا: وانا قمت بدور أبوكشمش ويسعدني كثيرا اعادة طفولتي من خلال التمثيل في مسرحية الاطفال (كشمش) بدور ابو كشمش مع هذه المجموعة الرائعة والمبدعة من الفنانين الذين نفخر بهم وبابداعاتهم، ومن الفنانين القدامي الذين يشاركون في مسرحية «كشمش» انا وشعبولا والمسرحية ستعرض بتاريخ 2022/11/11 على مسرح دار المهن الطبية بالجابرية، والفنانون الجدد المشاركون في العرض محمد الحملي بدور «سمسم»، وشيماء سليمان بدور «أم كشمش»، وجمال الشطي بدور «ابو الذهب»، وبدر البلوشي بدور «الضابط»، وعبدالعزيز السعدون بدور «لطيف»، وعبدالله الرميان بدور «خفيف» وآخرون، وديكورات المسرحية تصدى لها م. حمد الصالح.