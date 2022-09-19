عبدالحميد الخطيب



«بشرى وفواز.. ثنائي جديد مينون شوي»، بهذه العبارة كشفت الفنانة هبة الدري عن ملامح الدور الذي تقدمه في مسلسلها الجديد «خط أحمر»، تأليف عيسى الحساوي، إخراج عبدالله التركماني، إنتاج نبراس الخليج، حيث تجسد شخصية «بشرى» في حين يقدم الفنان يعقوب عبدالله دور «فواز»، ويشاركهما البطولة: جاسم النبهان، علي السبع، سلمى سالم، سناء يونس، سعود بوشهري، روان العلي، خيرية أبواللبن، غرور، سميرة الوهيبي، فيصل فريد، وغيرهم.



هبة وان كانت قدمت من قبل أكثر من «دويتو فني» ناجح مع الفنان يعقوب عبدالله، ومنها «سلوى وسامي» في مسلسل «جود» عام 2016، وأيضا «آمنة ومشعل» في مسلسل «الروح والرية» والذي عرض رمضان 2021، لكن من المنتظر أن يكون دورهما في «خط أحمر» مختلفين عن السابق، لاسيما أننا تعودنا منهما على التنوع في الشخصيات وعدم التكرار، حيث تدور أحداث العمل في إطار درامي شائق، وتتضمن مفاجآت غير متوقعة للجمهور.



ولم تخف الدري سعادتها بالمشاركة في المسلسل، وبالأجواء الجميلة التي سادت لوكيشن التصوير، ونشرت صورة لها مع فريق العمل في صفحتها بـ «إنستغرام»، وكتبت: «مسلسل خط أحمر، تأليف عيسى الحساوي، إخراج المبدع عبدالله التركماني، إنتاج شركة نبراس الخليج، استمتعت وياكم جدا، كاست جميل قلبا وقالبا، فالكم النجاح والتوفيق، نطرونا قريبا، على المحبة نلتقي، وسامحونا عالقصور»



جدير بالذكر انه عند بدأ تصوير المسلسل كان يحمل اسم «وتفرج بعد حين»، إلا أنه وقبل انتهاء التصوير تقرر تغيير الاسم ليصبح «خط أحمر».