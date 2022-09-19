تقديراً من غرفة تجارة وصناعة الكويت لجهوده في خدمة قضايا العمل والتشغيل كويتيا وعربيا، رشحت الغرفة أحمد راشد الهارون، رحمه الله وطيب ثراه، الذي شغل منصب مدير عام الغرفة خلال الفترة من 1994 حتى عام 2009، ومثل طوال هذه السنوات أصحاب الأعمال الكويتيين في مؤتمرات العمل العربية والدولية وشارك في العديد من اللجان الفنية في كل من مؤتمر العمل العربي والدولي خلال فترة مشاركته.



ليكرم ضمن رواد العمل العربي في الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي والذي يعقد خلال الفترة من 18 الى 25 سبتمبر 2022 بمدينة القاهرة، وذلك في ضوء النهج الذي التزمته منظمة العمل العربية في تكريم رواد العمل العربي اعتزازا بجهود وإسهامات هؤلاء الرواد في مختلف مجالات واختصاصات المنظمة.



وحيث أقر مجلس إدارة منظمة العمل العربية اختيار أحمد الهارون ليكون ضمن المكرمين من الرواد خلال الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي، قام نجله راشد أحمد الهارون بتسلم جائزة التكريم ممثلا عن أبيه، وذلك خلال حفل أقامته منظمة العمل العربية أول من أمس، علما بأن حفل التكريم قد تواكب مع احتفال المنظمة بمرور 55 على تأسيسها ذلك الاحتفال الذي كان مقرر إقامته خلال في عام 2020.