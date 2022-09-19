بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا انهيار عمارة سكنية بمنطقة (اللويبدة) في وسط العاصمة الأردنية عمان والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس غابريال بوريك رئيس جمهورية تشيلي الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية تشيلي وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.