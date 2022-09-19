سموه عزّى ملك الأردن بضحايا انهيار عمارة سكنية بمنطقة «اللويبدة» وهنّأ رئيس تشيلي بالعيد الوطني

التقى ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد،

في قصر باكنغهام مساء امس الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

حيث نقل سموه، تعازي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وشعب الكويت إلى الملك تشالز الثالث، مستذكرا سموه المكانة الخاصة التي حازتها الملكة الراحلة في قلب الكويت قيادة وشعبا، كما عبر سموه، عن صادق المواساة والشعور المتبادل في الحزن على رحيل جلالتها، مؤكدا على دورها الرائد في توطيد العلاقات الممتدة والخاصة بين البلدين والشعبين الصديقين.

هذا، وقد عبر الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة عن خالص شكره لسموه على صادق المشاعر وامتنان جلالته على حضور سموه لتقديم واجب العزاء مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين.

وكان ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وصل والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر امس إلى المملكة المتحدة الصديقة، وذلك لتقديم واجب العزاء بوفاة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة. وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار ممثل الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية نائب القائم عن أعمال إيسيكس اللواء البحري روي كلير والممثل عن حكومة الملك تشالز الثالث والممثل الخاص لوزارة الخارجية البريطانية مايكل هولوي وسفيرنا لدى المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية بدر العوضي.

وكان ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه غادر البلاد متوجها إلى المملكة المتحدة، وذلك لتقديم واجب العزاء بوفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.

وكان في وداع سموه على أرض المطار سمو الشيخ ناصر المحمد، ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله، وسمو الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، وكبار المسؤولين بالدولة وسفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى البلاد بليندا لويس.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من الفريق أول متقاعد الشيخ فيصل النواف وكبار المسؤولين في ديوان سمو ولي العهد.

من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا انهيار عمارة سكنية بمنطقة اللويبدة وسط العاصمة الأردنية عمان والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، سائلا سموه المولى تعالى للضحايا الرحمة والمغفرة وللمصابين الشفاء العاجل. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس غابريال بوريك رئيس جمهورية تشيلي الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.