دعت الأمم المتحدة سلطات «طالبان» مجددا إلى اتخاذ «اجراءات عاجلة» لإعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان، معتبرة أن إغلاقها منذ عام «مخز» و«لا مثيل له في العالم».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تغريدة على حسابه في تويتر امس، «تمر ذكرى عام على استبعاد الفتيات من المدارس الثانوية في أفغانستان.

عام من معرفة ضائعة وفرص لن يجدنها أبدا. للفتيات مكانهن في المدرسة وعلى طالبان السماح لهن بالعودة». وتؤكد الأمم المتحدة أن «أكثر من مليون فتاة» تراوحت أعمارهن بين 12 و18 عاما حرمن الذهاب إلى المدارس خلال العام الماضي بعكس الفتيان الذين فتحت مدارسهم أمس.

وبعد استيلائها على السلطة في صيف 2021 منعت «طالبان» الفتيات من ارتياد المدارس الثانوية، وفي 23 مارس الماضي لم تستمر محاولة إعادة فتحها سوى بضع ساعات، إذ عادت الحركة عن قرارها في اليوم نفسه وأعلنت مجددا إغلاق المدارس الثانوية وسط صدمة آلاف الفتيات اللواتي عدن إلى منازلهن باكيات.



وأعلنت «طالبان» حينها أن الإغلاق أتى على خلفية «مشاكل تقنية».