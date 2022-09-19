محمد الجلاهمة ـ مبارك التنيب



أحبط رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات محاولة شخصين من غير محددي الجنسية ضخ كمية ضخمة من المواد المخدرة قدرت قيمتها السوقية بأكثر من 3 ملايين دينار، وتمثلت المضبوطات في طن أقراص لاريكا و59 كيلو كيميكال وشبو وحشيش وماريغوانا، الى جانب كمية من الحبوب وكيلو من بودرة اللاريكا وذلك بمداهمة منزل تحول الى مخزن للسموم المخدرة في الجهراء، كما عثر بحوزة المتهمين على 4 اسلحة نارية من بينها رشاش وذخيرة من دون ترخيص، هذا الى جانب مبلغ مالي أقر المتهمان انها حصيلة بيع تلك السموم داخل البلاد.



وبحسب مصدر أمني لـ «الأنباء» فإن معلومات وردت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى البلاد بقصد الاتجار وتجاوزها المنافذ، وعليه تم تكثيف التحريات والتي أثبتت صحة المعلومات الواردة، والتي من خلالها تم تحديد هوية احد المتهمين وبعد استصدار الإذن اللازم من النيابة العامة تم ضبطه واعترف على شريكه، وبتفتيش مسكن المتهم الأول تم العثور على غرفة عبارة عن مخزن بداخلها أكثر من طن أقراص لاريكا و35 كيلو من مادة الكيميكال و18 كيلو من مادة الشبو و2 كيلو من مادة الحشيش وكيلو من بودرة اللاريكا و3 كيلوغرامات من مادة الماريغوانا وعدد 2000 قرص كبتاعون و4 أسلحة نارية.



وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهما أقرا واعترفا بأن المضبوطات تخصهما بقصد الاتجار.