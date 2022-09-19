حريصون على رعاية أبنائها الطلبة في الداخل والخارج

استقبل ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، في مقر بعثة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة اليوم أمين سر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأمريكية عبدالمحسن المطيري ورئيس العلاقات العامة ولجنة شؤون الطلبة في الاتحاد حمود العتيبي.

ودعا سمو رئيس مجلس الوزراء أبنائه الطلبة إلى أن يكونوا خير ممثلين لبلدهم معربا عن ثقته الكبيرة بشباب الكويت الذين أثبتوا كفاءة عالية وحققوا مكانة علمية في كافة الميادين وفي مختلف المحافل الدولية.

وأكد سموه حرص الحكومة على رعاية أبنائها الطلبة في الداخل والخارج والعمل على توفير كافة الوسائل والسبل التي تمكنهم من أداء رسالتهم وتحقيق أهدافهم العلمية وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تعترض مسيرتهم.

حضر المقابلة وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد الخالد ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر وسعادة سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية جاسم البديوي وسعادة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة طارق البناي.