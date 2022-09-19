متابعة لاستكمال خطط الإصلاح، والارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، ووضعها في مقدمة الاهتمامات والاعتبارات، تفيد وزارة الصحة بأن العمل لا يزال جاريا وفق الخطط المرحلية المرسومة، لنقل المواطنين في المناطق السكنية التابعة لمحافظة مبارك الكبير، والمواطنين في بعض المناطق السكنية التابعة لمحافظة حولي، للاستفادة من الخدمة الصحية في مستشفى جابر، وذلك بعد دارسة الفرق الفنية المختصة، والتي انتهت إلى ما يلي من دواعي هذه الخطوة:

-إتاحة فرص متكافئة لجودة الخدمة المقدمة للمواطنين الكرام ورفع مستوى الأداء.

-تخفيف الضغط على الطواقم الصحية في مستشفى العدان ومستشفى مبارك الكبير والذي سينعكس إيجابا على جودة الخدمة، وتخفيف الازدحام على المراجعين الكرام، ومنع تكدس المرضى فيهما.

-تقليص زمن انتظار المراجعين في الحوادث والعيادات الخارجية والمختبرات والأشعة والعلاج الطبيعي، وتوفير الاستجابة السريعة وسبل الراحة للمواطنين عند الحاجة للخدمة الصحية.

-أحقية وتمكين المواطنين في التمتع بإمكانيات المنشآت الصحية التنموية الحديثة مثل مستشفى جابر، وتحقيق الاستفادة القصوى من تجهيزاته ومرافقه الكبيرة المتطورة.



-تحسين مستوى وكفاءة الخدمة الصحية لسكان محافظة الأحمدي الكرام مع قرب افتتاح توسعة مستشفى العدان الجديد، ونقل سكان محافظة مبارك الكبير إلى مستشفى جابر.

ووضحت الوزارة بأنه ما ترتب هذا الأمر من نقل عدد قليل من الممارسين الصحيين والإداريين الكرام من بعض المستشفيات إلى مستشفى جابر، جاء وفق مرتكزات مراعية لأبعاد ومؤشرات ضبط جودة الخدمة في المستشفيات الثلاث "العدان - مبارك الكبير - جابر"، وتؤكد الوزارة على ما يلي:

-مراعاة توفير بيئة العمل المناسبة للممارسين الصحيين، والتوزيع العادل للكفاءات، وعدم إجبار أياً منهم على الندب أو النقل، ومراعاة الظروف السكنية والاجتماعية.

-الاعتماد على المعايير والمؤشرات الإحصائية لتقييم الأداء، و تأمين الكفاءات بالأعداد والنوعية المناسبة، وفق متطلبات برامج الخدمة الصحية في المستشفيات الثلاث.

وذكرت أن تشغيل المشاريع الصحية التنموية الجديدة مهمة وطنية في المرحلة الحالية والمرحلة القادمة بمشيئة الله، تتطلب منا جميعا تظافر الجهود الوطنية المخلصة، وتقديم مصلحة الوطن، متمنين للجميع دوام التوفيق والسداد.