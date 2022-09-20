القاهرة ـ خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمعها بالهند، وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي، خاصة العسكرية والدفاعية والتطلع لتفعيل الشراكة بين البلدين الصديقين بما يتناسب مع إمكاناتهما في كافة المجالات.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي امس وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، وذلك بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، وكذلك سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، ووكيل أول وزارة الدفاع الهندية نيفيديتا شوكلا، وسكرتير خاص وزير الدفاع الهندي ألوك تيوارى.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مشيرا إلى اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمعها بالهند، وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي، خاصة العسكرية والدفاعية، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين البلدين الصديقين بما يتناسب مع إمكاناتهما في كافة المجالات.



من جانبه، نقل وزير الدفاع الهندي إلى الرئيس السيسي تحيات رئيس الوزراء الهندي، معربا عن تقدير بلاده لما تشهده العلاقات المصرية- الهندية من تنام وازدهار، مؤكدا اهتمام الهند بتعميق تلك العلاقات التاريخية في ظل الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، فضلا عن الدور المصري المحوري والحاسم في مكافحة وقهر خطر الإرهاب، الأمر الذي ألقى بظلال الأمن والاستقرار في مصر وعلى الأمن الإقليمي بأسره، وأكد الوزير تطلع بلاده لتبادل الخبرات وترسيخ الجانب العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين.



وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا، بهدف استغلال الإمكانات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدين، فضلا عن التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات.